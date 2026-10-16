В Башкирии на воде нашли погибшего мужчину

Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России вытащили из реки Шемяк вблизи села Султанаево 63-летнего мужчину без признаков жизни. Он обнаружили в пяти метрах от берега на поверхности воды.

По данным МЧС РБ, мужчина накануне уехал один на рыбалку, в обещанное время не вернулся. На берегу была обнаружена лодка.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее спасатели Башкирии напомнили рыбакам о смертельной опасности осенней воды.