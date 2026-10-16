Под Уфой ранее судимый мужчина напал на соседа с ножом

По данным пресс-службы МВД по РБ, нетрезвый мужчина напал на соседа, нанеся ему телесные повреждения, а затем достал нож и начал им угрожать из-за ранее сделанных замечаний. Потерпевший подал заявление в полицию.

Подозреваемый, ранее уже судимый, задержан и дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным фактам.

Ранее в Башкирии родной брат угрожал сестре убийством.