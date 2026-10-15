В Уфе жилищники заплатят за заваленную снегом парковку для ребенка-инвалида

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в январе управляющая компания в Уфе не расчистила проезд к дому. Снежно-ледяные массы заблокировали доступ к специально оборудованной парковке для ребенка-инвалида. Ситуация осложнилась из-за работающей спецтехники с другой стороны проезда.

Семье пришлось оставить машину на дальней стоянке и идти до дома пешком. Для ребенка с особенностями здоровья долгое пребывание на морозе было опасно. В тот же день у мальчика поднялась температура, и его госпитализировали.

Мать подала в суд. Суд признал, что жилищники плохо убрали снег и нарушили права ребенка. В пользу матери взысканы компенсация морального вреда и штраф на общую сумму 45 тысяч рублей. Решение суда еще может быть обжаловано.

Ранее пассажирку рейса Уфа – Нячанг не пустили в самолет.