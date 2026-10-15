Пассажирку рейса Уфа – Нячанг не пустили в самолет

К сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Уфы Уфимского ЛУ МВД России на транспорте обратился представитель транспортной организации, который сообщил, что пассажир рейса сообщением Уфа – Нячанг по внешним признакам находится в нетрезвом виде. По его словам, уфимка имела явные признаки опьянения: от нее пахло алкоголем, а походка была шаткой. Оценив состояние женщины как опасное для полета, представители авиакомпании отказали ей в посадке.

Полицейские доставили нарушительницу в линейный отдел, где составили на нее административный протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Факт употребления алкоголя подтвердил акт медицинского освидетельствования. Женщине грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Уфе осудили женщину, платившую таможеннику за ускоренное оформление машин.