В Уфе осудили женщину, платившую таможеннику за ускоренное оформление машин

Как установил Калининский районный суд, с ноября 2022 по январь 2024 года женщина в течение полутора лет передавала деньги инспектору уфимского таможенного поста. Всего она заплатила 180 тысяч рублей. За это таможенник должен был вне очереди и без лишних проверок оформлять документы на списание утилизационных сборов для ввоза автомобилей в Россию.

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако, поскольку у осужденной есть ребенок, реальное отбывание срока отсрочили до тех пор, пока ему не исполнится 14 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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