В Уфе водитель на «Тойоте» сбил подростков на электровелосипеде

При выполнении маневра он допустил столкновение со встречным электровелосипедом «АИМИКО». За рулем двухколесного транспорта находилась девушка-подросток.
Как выяснилось в ходе первичного разбирательства, транспортное средство девушки имеет мощность 3000 Вт, что по техническим характеристикам приравнивает его к мопеду. Для управления таким средством передвижения требуется водительское удостоверение категории «М», которого у подростка не было.
В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка электровелосипеда получила травмы. Прибывшие на место медики доставили ее в медучреждение.
По факту ДТП начато административное расследование. Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетней материалы для проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Взрослым грозит привлечение к административной ответственности по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
Ранее в Уфе нетрезвая женщина напала на сотрудника ГАИ.
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