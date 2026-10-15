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10:16 (UTC+5), 15 Октября 2026

В Уфе нетрезвая женщина напала на сотрудника ГАИ

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Жительницу Уфы осудят за нападение на сотрудника полиции.

Как сообщает прокуратура Башкирии, в сентябре 2026 года сотрудники ГАИ во время патрулирования заметили автомобиль марки «Фольксваген Такуа» под управлением 28-летней девушки, которая попыталась скрыться.

После продолжительной погони водителя задержали. Ей предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого она отказалась и высказала в адрес сотрудника полиции оскорбления, а затем дважды пнула. Кроме того, ранее девушка уже привлекалась к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Таким образом, на уфимку завели дело сразу по трем статьям: по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за подобное деяние).

Обвиняемая признала вину в совершении преступлений, автомобиль арестован.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Ранее «Башинформ» писал о том, что буйная уфимка получила штраф за неповиновение сотрудникам Росгвардии. 

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