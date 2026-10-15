В Уфе приостановили незаконную продажу sim-карт

В Демском районе прокуратура добилась приостановки незаконной продажи sim-карт. По данным надзорного ведомства, индивидуальный предприниматель занимался ремонтом мобильных устройств. Параллельно продавал «симки». Договор с агентом оператора сотовой связи был. Но документ был оформлен в Оренбурге и предоставлял право на осуществление данной деятельности только в соседнем регионе. Несмотря на это, коммерсант продавал sim-карты в Уфе.

Прокуратура внесла предпринимателю представление, после чего он прекратил их реализацию.

Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения, почему нельзя просто выбрасывать sim-карту, если этот абонентский номер уже не нужен.