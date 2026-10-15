В Уфе легковушка столкнулась с автобусом

По предварительным данным пресс-службы ГАИ города, днем 14 октября на ул. Федоровской 30-летний водитель автомобиля «Датсун» следовал по Новоалександровскому шоссе со стороны ул. Кемеровской. Здесь он не справился с управлением допустил лобовое столкновение с автобусом «НефАЗ», под управлением 40-летнего водителя.

‎В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Датсун», их госпитализировали в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения. В автобусе никто не пострадал. ‎

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