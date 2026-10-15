Масштабная облава: в Башкирии судят 51 участника сети подпольных казино

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, трое организаторов открыли в Салавате три подпольных казино, установив в них более 100 игровых автоматов с контрафактными программами. Ущерб правообладателям от использования пиратского софта превысил 15,5 млн рублей. Для работы заведения наняли еще 48 человек: администраторов, кассиров, техников и охрану. Чтобы не привлекать внимания, казино работали по рекомендациям, а за посетителями следили через камеры. За время работы группировка заработала не менее 30 млн рублей.
Деятельность сети была пресечена в сентябре 2023 года совместными усилиями следователей СК и сотрудников ФСБ. В ходе расследования силовики провели 40 обысков, допросили более 110 свидетелей и изъяли свыше 100 игровых автоматов. Для обеспечения выплат по приговору суд арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 98 млн рублей. Обвинительное заключение утвердили, уголовное дело передали в суд.
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