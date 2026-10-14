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09:08 (UTC+5), 14 Октября 2026

Жительница Башкирии лишилась денег, пытаясь продать питомца

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

В Нефтекамске жертвой мошенников стала местная жительница, которая пыталась продать черепаху.

23-летняя девушка разместила объявление о продаже питомца на одном из популярных бесплатных сайтов. Покупательница нашлась быстро.

В переписке она сообщила, что будет оформлять курьерскую доставку. Поэтому попросила адрес электронной почты продавца. На него поступило сообщение об «оформлении продажи», в котором предлагалось перейти по вложенной ссылке и ввести данные банковской карты, якобы для получения денег. Таким образом потерпевшая лишилась всей суммы, находившейся на ее счете, — 10 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД Башкирии напоминают: подобная схема обмана - одна из распространенных. Злоумышленники, найдя объявление, выходят на продавца и под предлогом «подтверждения сделки», «оплаты доставки» или «получения денег» вынуждают жертву перейти по фишинговой ссылке и раскрыть данные карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что 47-летнюю уфимку мошенники «обрабатывали» несколько месяцев, и она отдала им 10 млн рублей.

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