Уфимка отдала мошенникам 10 миллионов рублей

47-летняя жительница Уфы написала заявление в городскую полицию, сообщив о том, что с мая по октябрь этого года мошенники выманили у нее 10 миллионов рублей. Из заявления горожанки выяснилось, что аферисты под предлогом заработка на бирже убедили ее перевести на различные криптовалютные кошельки разными суммами через банковское приложение денежные средства.

Мошенники почти полгода «обрабатывали» свою жертву и рассказывали о плюсах инвестиционных доходов, имитировали доходность вложений на торговых площадках через приложения AltynWallet и TrustWallet, мотивировали вкладывать все больше денег, направляя в мессенджерах указания, где и куда оплатить.

«Потерпевшая, желая легкого заработка, перевела злоумышленникам 7 миллионов 500 тысяч рублей кредитных средств, оформленных в банке под залог автомобиля и квартиры, 1 450 000 рублей женщина заняла у знакомой и 1 миллион 350 тысяч рублей взяла у матери. В один из таких дней в полицию поступило сообщение от работника криптообменника о том, что к ним в отделение пришла женщина, которая пытается перевести на криптовалютный кошелек 1 миллион 600 тысяч рублей. В ходе беседы с ней у сотрудника офиса сложилось убеждение, что потерпевшая находится под воздействием мошенников. Прибывшие на место сотрудники полиции предотвратили факт очередного перевода, благодаря чему удалось избежать более тяжких последствий», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Следователи отдела полиции № 3 УМВД России по Уфе возбубудили уголовное дело.

Ранее «Башинформ» сообщал мужчине, который потерял деньги при покупке билета на концерт.