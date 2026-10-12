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09:14 (UTC+5), 12 Октября 2026

Житель Башкирии потерял деньги, пытаясь купить билет на концерт

Ссылку на покупку ему скинула девушка, с которой он познакомился недавно.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Полицейские Белорецкого района Башкирии расследуют очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой обмана стал местный житель, которого пригласила на концерт девушка. По данным пресс-службы регионального МВД, она прислала ему ссылку и сказала, что уже приобрела билет, а он может выбрать место рядом с ней.

«Перейдя по ссылке, мужчина выбрал место на афише и ввел данные банковской карты для оплаты. С его счета списали 4 000 рублей, однако на сайте появилось сообщение, что билет не оплачен. В чате технической поддержки ему предложили оформить возврат, перейдя по ссылке. После этого с карты списали еще 4 000 рублей. Затем молодому человеку сообщили, что при возврате произошла ошибка, и предложили повторить процедуру. После ввода банковских данных с его счета списали еще 8 000 рублей. На сайте появилось сообщение, что возврат подтвержден, но деньги на счет не поступили. В дальнейшем мужчине прислали ссылку для оформления претензии. В чате поддержки ему предложили заплатить 16 000 рублей, пообещав предоставить два дополнительных билета. Он отказался и попросил вернуть ранее списанные деньги. Перейдя по очередной ссылке и введя данные карты, мужчина лишился еще 16 000 рублей», — восстановили картину произошедшего полицейские.

В итоге мужчина потерял 32 тысячи рублей.

Ранее «Башинформ» рассказывал историю девушки, которая лишилась средств, пытаясь заработать на отзывах.

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