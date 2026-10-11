Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
23:01 (UTC+5), 11 Октября 2026

Студентка из Уфы лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на отзывах

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

В башкирской столице 23-летняя студентка попалась на уловку аферистов. Пытаясь заработать, она лишилась 200 тысяч кредитных рублей.

По данным МВД Башкирии, неизвестный написал девушке в мессенджере и предложил подработку: выкупать товары и писать отзывы на маркетплейсах. Для убедительности ее добавили в чат, где другие участники делились якобы скриншотами своих доходов.

Сначала «администратор» предложил выкупить виртуальный товар, пообещав вернуть деньги с надбавкой в 20%. Первые несколько сделок действительно прошли успешно. Уфимка получила обещанные выплаты на карту. Затем стоимость «товаров» выросла до 80 тысяч рублей.

Тогда девушка оформила несколько микрозаймов. После очередного перевода деньги перестали возвращаться, и она поняла, что стала жертвой мошенников, поэтому обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Мелеузовском районе пенсионерка лишилась миллиона рублей после звонка от «службы доставки». 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru