Студентка из Уфы лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на отзывах

В башкирской столице 23-летняя студентка попалась на уловку аферистов. Пытаясь заработать, она лишилась 200 тысяч кредитных рублей.
По данным МВД Башкирии, неизвестный написал девушке в мессенджере и предложил подработку: выкупать товары и писать отзывы на маркетплейсах. Для убедительности ее добавили в чат, где другие участники делились якобы скриншотами своих доходов.
Сначала «администратор» предложил выкупить виртуальный товар, пообещав вернуть деньги с надбавкой в 20%. Первые несколько сделок действительно прошли успешно. Уфимка получила обещанные выплаты на карту. Затем стоимость «товаров» выросла до 80 тысяч рублей.
Тогда девушка оформила несколько микрозаймов. После очередного перевода деньги перестали возвращаться, и она поняла, что стала жертвой мошенников, поэтому обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Мелеузовском районе пенсионерка лишилась миллиона рублей после звонка от «службы доставки».
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