В Башкирии пенсионерка лишилась 1 млн после звонка от «службы доставки»

По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы доставки. Звонивший сообщил о предстоящей доставке цветов и пояснил, что для курьера необходим код, который придет в SMS-сообщении. Вскоре женщине действительно поступил четырехзначный код, который она продиктовала. Сразу после этого звонок прервался.

Позже с ней связались лжесотрудники портала «Госуслуги» и ФСБ. Собеседники сообщили, что якобы аккаунт был взломан и на ее имя оформлена доверенность. Чтобы пресечь действия злоумышленников и «сохранить» денежные средства, лжеспециалисты порекомендовали срочно перевести деньги на якобы «безопасный счет».

По инструкции «кураторов» женщина сняла в банке более 1 миллиона рублей личных накоплений. Сотрудникам банка пояснила, что деньги нужны для покупки автомобиля. Позже заявительница перевела сбережения на счета мошенников. Затем аферисты пытались совершить хищение еще более 100 тысяч рублей. Однако пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ о покушении на мошенничество.

МВД по Республике Башкортостан напоминает гражданам: никогда не сообщайте коды из SMS неизвестным лицам. Сотрудники государственных учреждений не звонят с просьбами перевести личные сбережения на так называемые «безопасные счета». При поступлении подобных звонков немедленно положите трубку и обратитесь в ближайший отдел полиции.