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19:04 (UTC+5), 14 Октября 2026

Житель Уфы через приложение «112» помог предотвратить коммунальную аварию

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соцсети Кирилла Первова МАКС
Фото: соцсети Кирилла Первова | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Житель Уфы заметил густой пар, который поднимался из отверстия в асфальте у пешеходного перехода. Понимая, что это может быть признаком серьёзной коммунальной аварии, мужчина не остался в стороне и через мобильное приложение «112» передал сообщение, прикрепив фотографию опасного участка.

Об этом сообщил сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов. По его словам, заявку зарегистрировали моментально, диспетчер направил информацию в ЕДДС, а к месту оперативно выехали специалисты для устранения неисправности. Заявитель следил за развитием событий онлайн — статусы сменяли друг друга, подтверждая, что обращение отрабатывается.

«В чем преимущества приложения „112 экстренная помощь“? Адрес определяется сам — не нужно тратить время на объяснения, система видит вашу геолокацию. В одно действие передается фото и видео, которые помогают службам точнее оценить ситуацию. Прозрачность обработки — вы в курсе каждого этапа работы по вашей заявке. Оперативное оповещение об опасностях через быстрые сообщения. Рекомендую скачать официальное приложение „112 — Экстренная помощь“», — отметил Кирилл Первов.

Ранее в Башкирии спасли семерых рыбаков.

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