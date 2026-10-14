В Уфе полиция устанавливает обстоятельства гибели кошек

В Уфе мужчина, которого люди заподозрили в жестоком обращении с кошками, занимался передержкой животных. Об этом стало известно после прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы.
«Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что в данном доме проживает мужчина, который занимается передержкой животных. По его словам, во время его отсутствия дома несколько животных, повредив москитную сетку, выпали из окна. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщил в пресс-службе МВД по РБ.
Напомним, в Уфе в жилом доме на улице Комсомольской, 106 произошёл жуткий инцидент. Как сообщили в соцсетях местные жители, мужчина выкинул из окна четырёх кошек.
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