В Уфе из окна выпали четыре кошки

В Уфе в жилом доме на улице Комсомольской произошел жуткий инцидент. Как сообщили в соцсетях местные жители, мужчина выкинул из окна четырех кошек.
«Животные погибли. Известно, что на место приехали полицейские, — сообщили очевидцы. — После общения с ними мужчина собрал погибших животных в пакеты и ушел».
Есть предположение, что у мужчины в квартире живут десятки животных.
«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ заявили, что сообщение по данному факту поступило сегодня от очевидцев в отдел полиции № 6 Управления МВД России по Уфе. В настоящее время проводится проверка.
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