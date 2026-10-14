В Уфе двое жителей Туймазов обчистили незапертую машину

В полицию обратился 20-летний местный житель с заявлением о краже из его машины. По оперативным данным пресс-службы МВД по РБ, ночью двое молодых людей из Туймазов приехали в Уфу и приметили во дворе автомобиль «Лада Приора». Обнаружив, что машина не заперта, они проникли внутрь салона и похитили музыкальную систему, сабвуфер и 2 тысячи рублей, лежавшие в подлокотнике.

Общая сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД по Уфе и полиции Туймазинского района быстро установили личности предполагаемых злоумышленников, 18 и 19 лет, и задержали их.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Уфе мужчина выбросил из окна четырех кошек.