В Башкирии при досмотре у мужчины нашли сверток с запрещенным веществом

При личном досмотре полицейские нашли у него сверток с полимерным пакетиком, в котором находилось 2 грамма порошкообразного вещества. Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Задержанный признался, что купил запрещенное вещество для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Верховный суд Башкирии отменил приговор по делу о «двойной продаже» квартир.