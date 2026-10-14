Верховный суд Башкирии отменил приговор по делу о «двойной продаже» квартир

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в 2017 году бывший председатель строительного кооператива в Оренбургской области дважды продал две квартиры. Он убедил одну из дольщиц вложить более 2 миллионов рублей в это жилье, хотя на момент сделки квартиры уже принадлежали другим людям. По версии следствия, соучастником был мужчина, который изначально купил эти квартиры. В итоге женщина лишилась денег и не смогла оформить недвижимость в собственность.

Изначально суд первой инстанции приговорил председателя ЖСК к 2,5 годам колонии, а его предполагаемого соучастника оправдал. Однако Верховный суд Башкирии нашел в деле серьезные нарушения: нижестоящий суд не оценил все доказательства и не объяснил, почему часть из них была признана недопустимой. В результате приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение.