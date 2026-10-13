Жителя Башкирии осудили за преследование и избиение бывшей девушки

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2026 года мужчина, долгое время выслеживая место жительства бывшей возлюбленной, проник в ее квартиру. Узнав о том, что у женщины имеется семья и не поверив этому, он нанес потерпевшей не менее пяти ударов рукой по лицу, высказывая угрозы убийством.
Суд назначил наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства, а также взыскал в пользу потерпевшей свыше 100 тыс. рублей компенсации материального и морального вреда.
Ранее в Уфе подростки избили мальчика на детской площадке.
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