В Уфе подростки избили мальчика на детской площадке

В уфимском ЖК «Черника» на днях между детьми произошла потасовка. Как сообщил «Башинформу» читатель, один из зачинщиков пришел во двор с друзьями (возможно, братьями) и своей мамой. В какой-то момент между ним и местным мальчиком произошел конфликт.
«Он отобрал рюкзак у пострадавшего и побежал, пострадавший мальчик побежал за ним, догнал, завязалась драка, в ходе которой обидчик ударил ребенка ножом в спину. Все обошлось без серьезны травм. После драки подошла мать зачинщика со словами: „Ну я же говорила, не ходить с ножом на улице“. После чего они ушли из ЖК. Заявление в полицию написано», — сообщил читатель.
«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали инцидент, акцентировав внимание на том, что нож был игрушечным.
«По имеющейся в настоящее время информации, 11 октября в дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении мальчика с телесными повреждениями в виде ушибов. По предварительным данным, во время игры на детской площадке у потерпевшего возникла ссора с другими детьми, в ходе которой подростки начали бить мальчика игрушечным ножом по спине, причинив ушибы. Сейчас проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к данному происшествию», — пояснили в ведомстве.
Потерпевшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее жительница Башкирии погибла, угодив под поезд.
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