В Уфе поход школьницы к врачу закончился преступлением

Обычный визит к врачу в одну из детских поликлиник Уфы едва не обернулся для подростка серьезными проблемами. Пока школьница была на приеме, ее сумка, оставленная на кушетке в коридоре, бесследно исчезла. Внутри находились смартфон, наушники, зарядные устройства и личные документы.
В тот же вечер в отдел полиции №8 обратился отец подростка. Благодаря слаженной работе сыщиков уголовного розыска личность воровки установили в кратчайшие сроки. Ею оказалась 48-летняя уфимка, уже имевшая проблемы с законом. Опытную преступницу задержали, а все похищенное имущество изъяли и вернули хозяйке в тот же день.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
Ранее житель Башкирии предстанет перед судом за попытку подкупа пристава.
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