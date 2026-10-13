В Уфе Hyundai протаранил Kia

Сегодня около семи часов вечера на автодороге Уфа — Оренбург произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщила госавтоинспекция столицы. По информации ведомства, Hyundai врезался в стоящую на дороге Kia.

По предварительным данным, водитель Hyundai, двигаясь со стороны столицы в направлении аэропорта, столкнулся с Kia, который остановился на дороге из-за технической неисправности.

В результате аварии водитель Hyundai доставлен в больницу. Оба автомобиля получили механические повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции Уфы. Подробности дорожной аварии устанавливаются.

Ранее в Гафурийском районе автомобиль «Лада Приора» сбил лошадь, в результате ДТП пострадали три человека.