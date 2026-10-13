В Башкирии врач получил штраф в 500 тысяч рублей за продажу больничного

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в 2024 году врач оформил жителю другого города фиктивный лист нетрудоспособности. Мужчина не болел, на прием не приходил и медосмотр не проходил, но получил официальное освобождение от работы и право на пособие. За эту услугу врач получил 15 тысяч рублей.
Суд назначил медику наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Кроме того, его на два года лишили права выдавать больничные листы и проводить экспертизу нетрудоспособности. Полученную взятку в 15 тысяч рублей у осужденного конфисковали в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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