В Башкирии должник спрятался от приставов среди солений в погребе

По решению суда мужчина должен был отдавать четверть дохода на содержание ребенка, но платить он не хотел и просто ушел в подполье. Его сожительница прикрывала беглеца, уверяя правоохранителей, что он собрал вещи и уехал в неизвестном направлении. Однако через несколько дней приставы заметили должника, спокойно прогуливающегося по селу.

Когда сотрудники явились в дом с постановлением о принудительном приводе, женщина снова заявила, что в помещении никого нет. Но пристав по обеспечению порядка заметил приоткрытую крышку погреба. Спустившись к зимним заготовкам, он обнаружил должника, который тихо сидел среди банок с огурцами и помидорами в надежде, что его не найдут.

Как отметили в республиканской службе судебных приставов, спрятаться от правосудия в подвале не вышло. Теперь мужчине грозит не только выплата долга, но и уголовная ответственность за неуплату алиментов.

Ранее житель Башкирии предстанет перед судом за попытку подкупа пристава.