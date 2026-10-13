Уфимец пойдёт под суд за сбыт электронных средств платежей

Следственный отдел по Калининскому району Уфы СУ СК России по РБ завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, за обещанное денежное вознаграждение мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл расчётные счета в двух банках, хотя вести реальную предпринимательскую деятельность не собирался.
Получив доступ к счетам, он передал третьему лицу банковские карты, логины и пароли для дистанционного управления. При этом он понимал, что эти средства будут использованы для незаконных банковских операций.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении приобретателей средств платежей выделены в отдельное производство.
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