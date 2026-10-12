В Башкирии пожар унес жизнь 75-летней женщины

По данным МЧС РБ, огнеборцы эвакуировали из горящего здания пожилую женщину и передали её медикам. Спустя некоторое время бригада скорой помощи констатировала её смерть.

Самостоятельно по лестнице эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей. Сейчас пожар потушен. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мама и трое детей спаслись из горящего дома в Башкирии.