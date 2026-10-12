Мама и трое детей спаслись из горящего дома в Башкирии

В Янауле на Комсомольской улице ранним утром 13 октября вспыхнуло личное хозяйство многодетной семьи. К месту прибыли пожарные расчеты 109 пожарно-спасательной части. Огнеборцы приступили к тушению уже после того, как мама и ее трое сыновей эвакуировались.

По данным пресс-службы республиканского управления МЧС России, в доме был установлен выданный по льготной программе автономный дымовой пожарный извещатель, однако очаг пожара, по уточненной информации, находился в бане. Всего в результате пожара огнем частично повреждены кровля дома, стена веранды и надворные постройки. Причины возгорания пока выясняются.

Ранее «Башинформ» сообщал о ликвидации природного пожара в Ишимбайском районе Башкирии.