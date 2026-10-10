В Башкирии ликвидировали природный пожар: подробности

Природный пожар произошел вблизи деревни Михайловка Ишимбайского района на противоположном берегу реки Белой от города Салават.

Благодаря своевременным действиям пожарных ГУ МЧС России по РБ, Госкомитета РБ по ЧС и добровольной пожарной охраны пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Всего было привлечено более 20 человек и 9 единиц техники.

"Благодарим неравнодушных граждан, которые оперативно передали сообщение о загорании в экстренные службы! - отметили в ведомстве. - Погода в республике в эти дни установилась достаточно сухая и теплая, будьте осторожны с огнём. Не сжигайте траву и мусор, не оставляйте непотушенные костры и окурки. При обнаружении возгорания немедленно звоните по номеру 112".