В Башкирии ликвидировали природный пожар: подробности

Природный пожар произошел вблизи деревни Михайловка Ишимбайского района на противоположном берегу реки Белой от города Салават.
Благодаря своевременным действиям пожарных ГУ МЧС России по РБ, Госкомитета РБ по ЧС и добровольной пожарной охраны пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Всего было привлечено более 20 человек и 9 единиц техники.
"Благодарим неравнодушных граждан, которые оперативно передали сообщение о загорании в экстренные службы! - отметили в ведомстве. - Погода в республике в эти дни установилась достаточно сухая и теплая, будьте осторожны с огнём. Не сжигайте траву и мусор, не оставляйте непотушенные костры и окурки. При обнаружении возгорания немедленно звоните по номеру 112".
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.