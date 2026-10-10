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23:33 (UTC+5), 10 Октября 2026

В Башкирии ликвидировали природный пожар: подробности

В Ишимбайском районе ликвидировали ландшафтный пожар. По информации Госкомитета РБ по ЧС площадь пожара составила более 3 гектаров.

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Пресс-служба Госкомитет РБ по ЧС
Фото: Пресс-служба | Госкомитет РБ по ЧС
Рустем Сагитов

Природный пожар произошел вблизи деревни Михайловка Ишимбайского района на противоположном берегу реки Белой от города Салават.

Благодаря своевременным действиям пожарных ГУ МЧС России по РБ, Госкомитета РБ по ЧС и добровольной пожарной охраны пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Всего было привлечено более 20 человек и 9 единиц техники.

"Благодарим неравнодушных граждан, которые оперативно передали сообщение о загорании в экстренные службы! - отметили в ведомстве. - Погода в республике в эти дни установилась достаточно сухая и теплая, будьте осторожны с огнём. Не сжигайте траву и мусор, не оставляйте непотушенные костры и окурки. При обнаружении возгорания немедленно звоните по номеру 112".

Пресс-служба Госкомитет РБ по ЧС
Пресс-служба Госкомитет РБ по ЧС
Фото: Пресс-служба | Госкомитет РБ по ЧС
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