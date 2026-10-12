Уфимец обманом получил субсидию на 350 тысяч рублей

По данным прокуратуры Башкирии, 36-летний мужчина заключил контракт, по которому ему выделили адресную соцпомощь и субсидию в 350 тысяч рублей. Однако уфимец умолчал, что он ведет бизнес и скрыл свой реальный доход. Выделенные средства обвиняемый потратил в личных целях.

Известно, что житель признал вину и возместил ущерб. Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде столицы.

Ранее в Уфе владелец автосалона обманул 51 человека на 50 млн рублей.