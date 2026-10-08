В Уфе владелец автосалона обманул 51 человека на 50 млн рублей

По информации надзорного ведомства, с октября 2024 по август 2025 года предприниматель работал через свой автосалон. Люди сдавали ему свои машины на продажу. Предприниматель автомобили продавал, но деньги владельцам не возвращал. Он выдал себя за хозяина трех других машин и под их залог взял в микрофинансовой организации заём на 3,8 миллиона рублей. Еще 22 жителям он предлагал сдать авто в аренду с правом выкупа, брал с них деньги, но машины в собственность так и не отдал.

Всего от действий мужчины пострадали 51 человек, общий ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Обвиняемый свою вину не признает. Известно, что на похищенные деньги он успел купить 16 автомобилей разных марок, потратив на это более 10 миллионов. Часть машин — 25 штук — уже вернули законным владельцам. Теперь судьбу афериста решит суд.

Ранее жительница Уфы украла у доверчивой женщины более 1 млн рублей.