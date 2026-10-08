Жительница Уфы украла у доверчивой женщины более 1 млн рублей

В Уфе завершили расследование дела о крупном мошенничестве. Перед судом предстанет 30-летняя местная жительница. По данным пресс-служб СУ СКР по РБ и УФСБ по РБ, в ноябре прошлого года к ней обратилась женщина, чей родственник попался на торговле наркотиками. Обвиняемая заявила, что у нее есть большие связи в полиции, прокуратуре и суде. Она пообещала за деньги смягчить меру пресечения для мужчины и сделать так, чтобы его не посадили в тюрьму.
На самом деле никаких связей у мошенницы не было. На протяжении нескольких месяцев она придумывала отговорки и разными способами выманивала у жертвы деньги. В общей сложности женщина отдала ей 1 миллион 350 тысяч рублей.
Когда обвиняемая потребовала еще 450 тысяч рублей, пострадавшая поняла, что ее обманывают, и пошла в полицию. Преступницу поймали с поличным в ходе совместной операции следователей Следственного комитета и сотрудников ФСБ.
Сейчас женщина находится под домашним арестом. Уголовное дело уже передали в суд.
Ранее суд в Башкирии отправил двух наркокурьеров в колонию на восемь лет.
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