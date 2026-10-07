Суд в Башкирии отправил двух наркокурьеров в колонию на восемь лет

В Стерлитамаке суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств. Мужчина и женщина были обвинены в продаже запрещенных веществ.

В суде установлено, что неустановленное лицо создало интернет-магазин по продаже наркотических средств. Для работы он привлек в качестве курьеров двоих граждан из Башкирии. Мужчина и женщина расфасовывали запрещенные вещества и размещали в тайники. При попытке очередной доставки их задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину к 8 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, женщину — к 8 годам 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что полицейские Башкирии задержали жителей Сызрани с 1 кг наркотиков.