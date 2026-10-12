На трассе в Башкирии сбили лошадь

Около трех часов ночи 12 октября в Абзелиловском районе Башкирии произошло ДТП с участием стада лошадей. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, знакомый с ситуацией, недалеко от села Бурангулово водитель автомобиля Geely MK не заметил животных на автодороге и протаранил их на большой скорости. Легковой автомобиль получил повреждения, из людей никто не пострадал. Одно животное скончалось на месте.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что фура сбила кабана.