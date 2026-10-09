​В Башкирии фура сбила кабана

В Уфимском районе на трассе автомобиль DAF насмерть сбил кабана. Авария произошла на 1452 км трассы М-5 «Урал», сообщает минэкологии республики.

Животное погибло, водитель не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, составила 30 тысяч рублей.

«Необходимо соблюдать осторожность на загородных трассах. В сумерках и ночью дикие животные часто выходят на дорогу, что оставляет минимум времени на реакцию», — напомнили специалисты ведомства.

Ранее в Башкирии в опрокинувшейся в «пьяном» ДТП машине пострадали 4 пассажира.