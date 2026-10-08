В Башкирии в опрокинувшейся в «пьяном» ДТП машине пострадали 4 пассажира

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, дорожная авария произошла сегодня утром на 3 км автодороги Ишимбай – Кинзебулатово – Верхнеиткулово. Предварительно установлено, что 21-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В автомобиле находились четыре пассажира, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, среди них несовершеннолетняя девушка. Сам водитель не пострадал. Известно, что молодой человек сел за руль, не имя водительского удостоверения.

Проведенное освидетельствование показало у него 0,310 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него составили административный материал по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления». Автомобиль поместили на спецстоянку.