В Башкирии рецидивиста осудили за жестокое убийство пенсионера

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в октябре 2016 года пьяный злоумышленник пришел в дом к своему 71-летнему знакомому в Ишимбае. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Понимая, что престарелый хозяин дома имеет физические недостатки и не способен оказать активное сопротивление, подсудимый нанес ему несколько ударов по голове и груди, в том числе ногами.

Чтобы скрыть следы преступления, он подыскал в доме кусок материи, поджег его и бросил на тело потерпевшего. После этого, со значительной силой нанеся ногой не менее трех ударно-сдавливающих воздействий в область шеи, преступник перекрыл мужчине доступ к кислороду. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

В ходе прений сторон гособвинение доказало вину мужчины, опираясь на собранные следствием улики. Подсудимый вину не признал. Известно, что на момент вынесения приговора он уже отбывал наказание за убийство двух лиц общеопасным способом.

С учетом позиции прокурора и сложением приговоров суд назначил мужчине окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

Ранее житель Уфы получил 8 лет строгого режима за убийство сожительницы.