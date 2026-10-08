Житель Уфы получил 8 лет строгого режима за убийство сожительницы

В суде установлено, что в июле 2026 года между мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения, он взял нож и нанес несколько ударов в область расположения жизненно важных органов женщины. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Башкирии пьяный водитель задавил пенсионера и попытался скрыться.
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