Житель Уфы получил 8 лет строгого режима за убийство сожительницы

В суде установлено, что в июле 2026 года между мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения, он взял нож и нанес несколько ударов в область расположения жизненно важных органов женщины. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Башкирии пьяный водитель задавил пенсионера и попытался скрыться.