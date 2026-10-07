В Башкирии пьяный водитель задавил пенсионера и попытался скрыться

Пенсионер скончался на месте до приезда скорой медпомощи. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» попытался скрыться, однако сотрудники ГАИ вычислили его по следам протектора шин и обломкам фар. Машина с характерными повреждениями была обнаружена в деревне Верхний Тюкунь.
В момент совершения ДТП мужчина уже был лишен права управления транспортным средством за нетрезвую езду. Повторное освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения — 0,735 мг/л.
Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в ОМВД России по Кармаскалинскому району. Его автомобиль поместили на специализированную штрафную стоянку. По факту гибели пешехода проводится доследственная проверка.
Ранее у жителя Башкирии конфисковали внедорожник за повторную пьяную езду.
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