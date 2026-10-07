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15:18 (UTC+5), 07 Октября 2026

В Башкирии пьяный водитель задавил пенсионера и попытался скрыться

В Кармаскалинском районе 43-летний местный житель насмерть сбил 69-летнего пешехода, после чего скрылся с места аварии, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. ДТП произошло вчера вечером на 1-м километре автодороги между деревнями Кармаскалы, Нижний Тюкунь и Малаево.

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ГАИ РБ Мах
Фото: ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Пенсионер скончался на месте до приезда скорой медпомощи. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» попытался скрыться, однако сотрудники ГАИ вычислили его по следам протектора шин и обломкам фар. Машина с характерными повреждениями была обнаружена в деревне Верхний Тюкунь.

В момент совершения ДТП мужчина уже был лишен права управления транспортным средством за нетрезвую езду. Повторное освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения — 0,735 мг/л.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в ОМВД России по Кармаскалинскому району. Его автомобиль поместили на специализированную штрафную стоянку. По факту гибели пешехода проводится доследственная проверка.

Ранее у жителя Башкирии конфисковали внедорожник за повторную пьяную езду.

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