В Башкирии пьяный водитель задавил пенсионера и попытался скрыться

Пенсионер скончался на месте до приезда скорой медпомощи. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» попытался скрыться, однако сотрудники ГАИ вычислили его по следам протектора шин и обломкам фар. Машина с характерными повреждениями была обнаружена в деревне Верхний Тюкунь.

В момент совершения ДТП мужчина уже был лишен права управления транспортным средством за нетрезвую езду. Повторное освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения — 0,735 мг/л.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в ОМВД России по Кармаскалинскому району. Его автомобиль поместили на специализированную штрафную стоянку. По факту гибели пешехода проводится доследственная проверка.

Ранее у жителя Башкирии конфисковали внедорожник за повторную пьяную езду.