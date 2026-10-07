У жителя Башкирии конфисковали внедорожник за повторную пьяную езду

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2026 года подсудимый, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль своего автомобиля «Ленд Ровер Дискавери 4» в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц Ишимбая он был остановлен сотрудниками ГИБДД. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Главное наказание коснулось имущества: автомобиль «Ленд Ровер Дискавери 4» конфисковали в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.