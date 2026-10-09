В Башкирии работник лесхоза обвиняется в вымогательстве денег у бизнесменов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, чиновник наладил в лесхозе целую систему поборов. Он регулярно получал деньги от бизнесменов, которые занимаются вырубкой леса. За это мастер закрывал глаза на нарушения лесного законодательства, помогал беспрепятственно оформлять документы, отводить участки и согласовывать делянки.
Когда предприниматели отказывались платить, мужчина угрожал им создать проблемы в работе. Уголовное дело на него завели по статьям о получении взятки за незаконные действия и в крупном размере.
Свою вину сотрудник лесхоза не признает. Дело уже передано в Иглинский межрайонный суд. Мужчине грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
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