В Башкирии работник лесхоза обвиняется в вымогательстве денег у бизнесменов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, чиновник наладил в лесхозе целую систему поборов. Он регулярно получал деньги от бизнесменов, которые занимаются вырубкой леса. За это мастер закрывал глаза на нарушения лесного законодательства, помогал беспрепятственно оформлять документы, отводить участки и согласовывать делянки.

Когда предприниматели отказывались платить, мужчина угрожал им создать проблемы в работе. Уголовное дело на него завели по статьям о получении взятки за незаконные действия и в крупном размере.

Свою вину сотрудник лесхоза не признает. Дело уже передано в Иглинский межрайонный суд. Мужчине грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее «Ангелина» с сайта знакомств развела жителя Башкирии на 110 тысяч рублей.