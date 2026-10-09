«Ангелина» с сайта знакомств развела жителя Башкирии на 110 тысяч рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, в августе молодой человек на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая представилась «Ангелиной Трушниковой». Во время общения она вошла к нему в доверие и предложила быстро заработать на покупке токенов и криптовалюте.
Поддавшись на уговоры, парень перешел по ссылке, которую прислала новая знакомая, и перевел свои деньги. В итоге он лишился 110 тысяч рублей, а «Ангелина» перестала выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленнице, если ее найдут, грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Башкирии рецидивиста осудили за жестокое убийство пенсионера.
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