«Ангелина» с сайта знакомств развела жителя Башкирии на 110 тысяч рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, в августе молодой человек на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая представилась «Ангелиной Трушниковой». Во время общения она вошла к нему в доверие и предложила быстро заработать на покупке токенов и криптовалюте.

Поддавшись на уговоры, парень перешел по ссылке, которую прислала новая знакомая, и перевел свои деньги. В итоге он лишился 110 тысяч рублей, а «Ангелина» перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленнице, если ее найдут, грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии рецидивиста осудили за жестокое убийство пенсионера.