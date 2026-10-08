Мэр города Салавата в Башкирии сообщил о последствиях атаки БПЛА

В Салавате сегодня отразили атаку беспилотников. Как сообщает глава администрации города Марат Загидуллин, обломки нескольких БПЛА упали в промзоне, возникло возгорание.

«Экстренные службы сейчас на месте. Предприятие продолжает работать. Погибших и пострадавших нет», – подчеркнул мэр.

Как ранее писал «Башинформ» со ссылкой на данные Минобороны, в небе над Башкирией и другими регионами России уничтожили 399 беспилотников. На данный момент в республике снят режим беспилотной опасности.