В небе над Башкирией уничтожили БПЛА

В небе над Башкирией и другими регионами России уничтожили 399 беспилотников.
По данным Минобороны, с 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября над территорией нашей страны перехватили и уничтожили 399 беспилотников самолётного типа. БПЛА сбили над Башкирией, Татарстаном, Оренбургской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской, Тамбовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.
Ранее в Башкирии сняли режим беспилотной опасности.
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