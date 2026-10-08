Из ОАЭ передали обвиняемого в мошенничестве на 77 млн рублей в Башкирии

В международном аэропорту Дубая задержали аферистов из России и Ирана, обвиняемых в крупном мошенничестве. Их передали сотрудникам Интерпола МВД и ФСИН России. Россиянин обвиняется в создании сети мошеннических автосалонов в Башкирии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурант и его соучастники совершили хищение денежных средств у 500 человек. Сумма ущерба превышает 77 млн рублей. По материалам МВД по РБ, в 2024 году обвиняемый был объявлен в международный розыск.



Второй разыскиваемый, гражданин Ирана, являлся учредителем коммерческой организации. Он организовал преступную схему по уклонению от уплаты налогов, а также по незаконному возмещению из бюджета страны налога на добавленную стоимость. Общая сумма невыплаченных налогов составила свыше 162 млн рублей.

Разыскиваемых задержали сотрудники правоохранительных органов ОАЭ.

Ранее Башинформ сообщал, что жители Уфы отдали кибермошенникам более 750 млн рублей.