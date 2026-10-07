Жителя Башкирии будут судить за кражу продуктов из магазина

В Аургазинском районе завершено расследование грабежа. Как сообщила прокуратура республики, в сентябре этого года 33-летний местный житель, неоднократно судимый за хищения, украл продукты питания в одном из магазинов района.

В сетевом магазине мужчина сложил продукты питания в карманы, взял коробку с шуруповертом и направился к выходу. Администратор магазина перегородила ему путь, потребовав оплатить покупку, но тот отказался. Женщине удалось вырвать из рук злоумышленника рюкзак с электроинструментом. Момент преступления был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.

Уголовное дело направили в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Уфе задержали рецидивиста, ограбившего студента ради дорогих часов.