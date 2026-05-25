В Уфе задержали рецидивиста, ограбившего студента ради дорогих часов

Патрульная группа, получившая сигнал о преступлении, немедленно приступила к поиску грабителя. Совместно с потерпевшим полицейские составили ориентировку и начали прочёсывать ближайшие дворы. Вскоре в одном из дворов был замечен мужчина, подходящий под описание, который пытался скрыться при появлении полицейских. Задержанным оказался 22-летний житель Ленинского района, имеющий неоднократные судимости за кражи и грабежи.
Задержанный признался, что в тот вечер находился в сильном алкогольном опьянении. Познакомившись с жертвой, он затеял ссору и, угрожая физической расправой, забрал у молодого человека часы.
Позже выяснилось, что похищенная вещь была передана приятелю подозреваемого, у которого полиция впоследствии изъяла часы.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабёж», максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы. Подозреваемый находится под арестом.
Ранее жителя Башкирии осудили за жестокость к собаке и угрозы пожилой женщине.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.