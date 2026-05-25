В Уфе задержали рецидивиста, ограбившего студента ради дорогих часов

Патрульная группа, получившая сигнал о преступлении, немедленно приступила к поиску грабителя. Совместно с потерпевшим полицейские составили ориентировку и начали прочёсывать ближайшие дворы. Вскоре в одном из дворов был замечен мужчина, подходящий под описание, который пытался скрыться при появлении полицейских. Задержанным оказался 22-летний житель Ленинского района, имеющий неоднократные судимости за кражи и грабежи.

Задержанный признался, что в тот вечер находился в сильном алкогольном опьянении. Познакомившись с жертвой, он затеял ссору и, угрожая физической расправой, забрал у молодого человека часы.

Позже выяснилось, что похищенная вещь была передана приятелю подозреваемого, у которого полиция впоследствии изъяла часы.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабёж», максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы. Подозреваемый находится под арестом.

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