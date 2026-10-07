В Уфе завели дело из-за невыплаты зарплаты в размере 57 тысяч рублей

В Уфе завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты в размере 57 тысяч рублей. По данным прокуратуры РБ, руководство компании «Охранные Системы-Оптик» в январе 2026 года не рассчиталось с мастером строительных работ при увольнении. В результате образовалась задолженность по зарплате.

Прокуратура Кировского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения трудового законодательства. Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее в трудинспекции Башкирии уточнили по выплатам после ЧП на производстве.